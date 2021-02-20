全民權證／聚陽 布局逾100天

聚陽（1477）去年第4季營運雖因新台幣升值，ASP下滑等因素影響，但在產品組合佳下，毛利率較前一年同期成長，市場預估獲利成長幅度將優於營收。

今年在產能緊俏、原物料價格回穩，加上口罩貢獻減少下，ASP將回升，並因運動服飾需求回穩，產品組合轉佳將優化公司獲利結構，今年將續成長。美國連鎖百貨公司Kohl's推出自有運動休閒品牌FLX，主要聚焦舒適且具有部分機能性服飾，將由聚陽供應。

客戶GAP集團下運動休閒品牌Athleta上季成長37%，在居家工作的趨勢形成同步延續居家服飾需求下，將帶動聚陽全年營運表現。看好的投資人，建議布局用價內外15%以內，可操作天期100天以上的商品介入。（元大證券提供）

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