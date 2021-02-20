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全民權證／穩懋 挑價內外15%
砷化鎵代工龍頭穩懋（3105）去年獲利年增47%，每股純益15.45元，創新高。本季是傳統淡季，穩懋預期，單季營收將季減10%至13%，毛利率介於34%至36%，全年四大產品線都會成長，展望正向。
穩懋去年第4季稅後純益近12.8億元，季減35%，年減31%，每股純益3.07元。穩懋指出，去年因疫情和美中貿易戰火干擾，但最終5G基礎建設、手機、WiFi 6等應用的需求都十分暢旺。
5G PA去年占營收已超過二成，今年占比估計持續成長到三至四成，將隨5G手機市場滲透率挹注業績成長。看好穩懋後市營運的投資人，不妨以權代證，可優先挑選距離到期日90天以上、價內外15%以內的相關權證，並設好停利停損點。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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