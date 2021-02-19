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台指期開盤跌79點 台積期貨開跌4元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期今(19)日開盤16,301點，下跌79點。台積期貨近月合約開盤656元，下跌4元。

昨日美股四大指數全數皆墨，跌幅介於0.38至0.99%。指標股美光漲逾2%，蘋果跌0.86%，台積電（2330）ADR跌1.2%。

統一期貨表示，昨日外資現貨賣超32億，期貨部分減少6,158口，淨空單-23,149口，十大交易人與特定法人合計賣出8,411口。週選支撐與壓力區落在16,000至17,100之間，P/C Ratio降至1.34，整體籌碼中性偏多看待。

統一期貨說，拜登 1.9 兆刺激案朝樂觀方向發展， 2 兆基建金額也已箭在弦上，有利指數持續做上攻。可看到目前雖美元指數呈現落底走勢，但台幣依舊強升，資金行情延續，站在多方仍為合理之舉，建議投資人持續偏多布局。

期貨 台積電

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