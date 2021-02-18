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台指期開盤上漲44點 台積期貨開跌1元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期今(18)日開盤16,374點，上漲44點。台積期貨近月合約開盤664元，下跌1元。

昨日美股四大指數漲跌互見，漲跌幅介於-1.87至0.29％，美股四大指數短期盤堅。APPLE下跌1.8%，台積電ADR下跌2.7%。

統一期貨表示，昨日外資現貨買超296億，期貨增加5,670口，淨空單減少16,991口，十大交易人與特定法人合計買進8,492口。週選支撐與壓力區落在15,600至17,000之間，P/C Ratio升至1.59，整體籌碼中性偏多看待。

統一期貨說，外資現貨買超近300億，期貨部位為增加5,670口，外資期現貨皆呈現偏多格局。加上加權指數2月17日的漲幅，尚未滿足港摩台與新交所富台指在春節期間的上漲幅度，顯示指數上檔仍有空間，投資人可多加留意。

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