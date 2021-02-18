台指期開盤上漲44點 台積期貨開跌1元
台指期今(18)日開盤16,374點，上漲44點。台積期貨近月合約開盤664元，下跌1元。
昨日美股四大指數漲跌互見，漲跌幅介於-1.87至0.29％，美股四大指數短期盤堅。APPLE下跌1.8%，台積電ADR下跌2.7%。
統一期貨表示，昨日外資現貨買超296億，期貨增加5,670口，淨空單減少16,991口，十大交易人與特定法人合計買進8,492口。週選支撐與壓力區落在15,600至17,000之間，P/C Ratio升至1.59，整體籌碼中性偏多看待。
統一期貨說，外資現貨買超近300億，期貨部位為增加5,670口，外資期現貨皆呈現偏多格局。加上加權指數2月17日的漲幅，尚未滿足港摩台與新交所富台指在春節期間的上漲幅度，顯示指數上檔仍有空間，投資人可多加留意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言