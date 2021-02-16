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全球原油供應吃緊 原油ETF看俏
美國參、眾兩院正式通過預算和解程序(Budget reconciliation)，意味著後續的大規模財政刺激計畫，僅需過半同意即可通過兩院，不受先前參議院要求的五分之三約束，提升民主黨推行大規模財政刺激的可能，有利於加速美國經濟復甦，原油需求亦將隨之增加。街口投信展望2021年，全球原油市場仍將處於供不應求的態勢。
布蘭特原油自2月初開始上漲，近月期貨價格逼近60元大關，主要在於API與EIA公布的美國原油庫存皆呈現下滑，其中，API公布的庫存數更是減少達426.1萬桶，大幅優於市場預期的增加36.7萬桶，顯見頁岩油並未隨油價攀升而全面增產，美國原油供給甚至有所緊縮。
1月OPEC核心成員國的原油出口量亦是呈現下滑，最大的降幅來自沙烏地阿拉伯，原油出口量每日減少約68.8萬桶，再次兌現OPEC+會議上承諾的減產政策，市場預期其他成員國1月份的減產達成率亦有近100%的水準，全球原油供給依舊受到限縮。
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