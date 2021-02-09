富邦VIX將更名！3月2日起15檔期貨ETF冠「期」字

元大S&P原油正2（00672L）因油價暴跌下市，為提高投資人對期貨信託型ETF（期信型ETF）的風險意識，證交所公告自3月2日（二）起，台股掛牌的15檔期信型ETF全數更動簡稱，在原有名稱前冠上「期」字，告知投資人該標的為投資期貨的期信型ETF，與一般ETF有別。習慣輸入簡稱來查詢股票的投資人，應特別留意。

證交所今年1月22日修訂「各類證券簡稱命名原則」，新增期貨型ETF的中文簡稱命名原則，在現有期貨型ETF名稱前要求冠上「期」字。規定發布後，旗下有期信型ETF的元大投信、富邦投信及街口投信，皆依法辦理ETF簡稱變更；8日證交所公告，相關調整自3月2日起生效。

新規定影響現有掛牌的15檔期信型ETF，如國人較熟悉的富邦VIX（00677U）、元大S&P石油（00642U）等，未來簡稱都改為「期富邦VIX」、「期元大S&P石油」。

其他包括元大S&P黃金（00635U）、元大S&P原油反1（00673R）、元大S&P黃金反1（00674R）、元大美元指數（00682U）、元大美元指數正2（00683L）、元大美元指數反1（00684R）、元大S&P日圓正2（00706L）、元大S&P日圓反1（00707R）、元大S&P黃金正2（00708L）、元大道瓊白銀（00738U）、街口S&P黃豆（00693U）、街口布蘭特油正2（00715L）、及街口道瓊銅（00763U），也一律調整為「期」姓開頭。

為提高期信型ETF辨識度，過去證交所已在這類型的原型ETF代號上標註「U」字，以與一般股票、債券型ETF進行區隔，槓桿型和反向型ETF仍沿用標註「L」與「R」，但簡稱部份和一般ETF差異不大，因此新規定調整為加註「期」字。更名主要影響習慣輸入簡稱搜尋股票的投資人，但習慣輸入代號者不受影響。