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全民權證／鴻海 押寶逾四個月

經濟日報 / 記者蔡靜紋整理

鴻海（2317）受惠iPhone Pro、 Pro Max需求增溫，伺服器營收擴大，元月合併營收為5,002億元，為歷年同期最佳。法人看好鴻海本季營運有望是歷年最旺的第1季，單季營收可望攀上同期新高。

法人表示，由於iPhone 12 Pro和Pro Max需求都優於市場預期，唯一組裝代工廠鴻海去年第4季起營收跳增。最新預測2021年下半年包括iPhone 11和12系列及iPhone SE等iPhone手機出貨量9,800萬支。另一方面，鴻海的伺服器營收擴大，推估2021年鴻海將出貨265萬台伺服器。

權證發行商表示，看好鴻海後市的投資人可挑選可操作天期在四個月以上的長天期權證，伺機介入。（統一綜合證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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