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南亞科、威剛 挑長天期

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北報導

受惠於需求強勁帶動出貨增加，以及DRAM現貨價及合約價同步上漲，DRAM廠南亞科（2408）、記憶體模組大廠威剛（3260）元月營收表現亮麗，權證發行商表示，投資人可於開紅盤後留意記憶體族群表現，並用權證商品掌握投資契機。

本國投顧法人認為，2021年DRAM價格可望自第1季起逐季上漲，供需狀況優於NAND Flash。其中，南亞科DDR3比重高，占比達六成，1月DDR3合約價漲幅達5%以上，且現貨報價也持續上漲，有利南亞科營運轉佳。

DRAM大廠南亞科元月傳出捷報，營收55.3億元，年增22.9%，連四個月成長。在台股封關日，南亞科股價走小紅，上漲0.1元、收在86.7元。南亞科總經理李培瑛在日前法說會上預期，上半年DRAM將供不應求，供給缺口可能出現兩季以上。

根據威剛剛公布的自結財報，去年全年稅後純益13.49億元，年增2.2倍，是近三年來新高，每股純益6.1元。元月營運受惠固態硬碟（SSD）出貨創新高，帶動1月合併營收衝高至29.31億元，年成長59.5%；其中，SSD產品單月營收年增1.1倍至12.39億元，占整體營收比重達42.2%，成為第一大產品線。威剛5日股價小跌0.1元，收在72.9元。

威剛董事長陳立白對媒體表示，「DRAM市況萬里無雲」，今年第1季DRAM現貨價與合約價同步看漲，市場復甦態勢底定，預期今年上半年合約價及現貨價將輪番漲價，逐步墊高；威剛在價格起漲時已備貨充足，庫存將充分反應在今年獲利表現，隨著價格走升，公司獲利能力將同步升高。

相關權證挑選上，建議利用價內外15%以內、可操作天期在100天以上的中長天期權證，擇機介入。

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