全民權證／日月光 選價內外15%

日月光投控（3711）受惠蘋果5G版iPhone出貨強勁，加上中國5G版智慧型手機品牌商包括小米、Oppo等積極對台系手機晶片商拉貨搶華為因禁令空出的市占，帶動台系手機晶片商晶圓投片和後段封測量，公司封測滿載，後市營運暢旺。

法人表示，目前日月光和矽品的訂單能見度起碼都已經到第3季，預期整體投控今年資本支出規模將會高於去年。

展望今年營運，法人上調日月光投控今年營運目標，預估今年業績有機會超過5,400億元，年成長13%到14%；今年獲利目標超過300億元衝新高，每股純益拚超過7元。

看好日月光後市的投資人，可布局距離到期日四個月以上、價內外15%內的權證。（元大證券提供）

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