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金居、台光電認購靚

經濟日報 / 記者黃力／台北報導

台股封關前量縮震盪，盤面資金持續尋找機會，昨（5）日鎖定布局CCL族群，金居（8358）、台光電（2383）等量增價揚，法人看好CCL族群將持續受惠5G升級商機或網通基礎建設發展，營運走強可期。

金居鎖定高頻高速及汽車電子等高階市場，因應客戶需求開發客製化產品，去年12月合併營收為5.43億元，月成長2.26%，累計2020年合併營收60.37億元，年成長15.6%。

金居去年第4季稼動率呈現滿載狀態，加上去年下半年銅價高漲，銅箔採用上個月銅均價加上加工費進行報價，使金居營收自8月以來逐月成長；由於近期PC與手持式產品淡季不淡，伺服器需求回溫，加上5G供應鏈有即將重啟拉貨氛圍，下游積極備貨下，使整體電解銅箔供不應求。

台光電去年12月營收24.72億元，較去年11月25.52億元下滑，但年成長約10.6%，累計去年營收突破271億元，創下新高，年成長9.3%。台光電指出，目前市場需求熱度延續，由於年節將至終端市場提前備貨需求提升，大陸廠區當地排班生產也已就緒，確保不受新冠病毒疫情干擾。另外台光電也持續在台覓尋適合擴充的區域。

法人認為，台光電過去獨霸手持式材料，客戶涵蓋美、陸、韓系手機業者，受惠5G手機滲透率提高，將使手機主板板層數／表面積擴大，有助手持式材料需求成長。展望後市，持續看好台光電2021年網通基礎建設、手持式及汽車材料三大產品線同步成長，網通基礎建設材料市占提升，手持式材料受惠5G升級商機，高階材料出貨占比也可望再提升。

權證發行商建議，投資人可買進價平附近、距離到期日90天以上的權證，參與行情。

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