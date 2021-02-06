群創、友達 四檔活跳跳

群創（3481）、友達（2409）公布去年第4季財報，單季獲利、每股純益都攀上至少近13季新高，加上康寧、日本電氣硝子（NEG）、旭硝子（AGC）三家面板玻璃基板大廠陸續傳出事故停爐後，市場預期將進一步推升面板報價漲勢，雙虎有望受惠下，權證券商建議，可利用認購權證參與行情。

法人機構表示，群創、友達去年第4季財報優於市場預期，其中，群創毛利率一舉跳升至20.4%，營業利益100.56億元，稅後淨利101.44億元，單季每股純益1.04元；友達去年第4季營收增加至805.35億元，季增9.98%，原因在於ASP提高，加上毛利率也隨ASP提高提升，稅後淨利季增191.5%，為2017年第3季來最高。

此外，在國際產業供需方面，繼康寧、NEG兩家面板玻璃基板大廠工廠因事故停爐後，日系玻璃大廠AGC再傳出韓國龜尾廠熔爐爆炸，使得面板供需吃緊情況更加嚴峻。目前AGC全球市占率20%，韓國產區約占25%，龜尾廠約占韓國地區產能三分之一至二分之一，影響全球產能1.7%~2.5%。

市場法人表示，以面板報價來看，1月已上漲3~6%，市場原本估計第1季漲幅約在10%，但在玻璃基板大廠陸續傳出事故後，上漲全子漲幅至10~15%，顯示報價漲勢未停，面板廠獲利有望逐步攀高至第3季，台系面板雙虎友達、群創全年每股純益可望上修至4元以上水準，獲利超越2017年高點。

看好後市的投資人，可利用價內外15%以內，可操作天期在五個月以上的長天期商品，伺機介入。