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全民權證／元太帶勁 兩檔聚焦

經濟日報 / 記者周克威整理

元太（8069）去年第4季合併營收42.58億元，季減4.4%、年增24%，優於市場預期，單季每股純益（EPS）預估約1元，全年達3.28元。

展望今年第1季，營運可望淡季不淡，因元太印刷式彩色電子紙Kaleido產能已於2020年底就位，在逐步貢獻營收及ESL維持強勁出貨下，法人看好全季營收有望達37.5億元，季減11%、年增28%，毛利率在產品組合轉佳下，預估可達48.4%的相對高檔，單季EPS有望達0.78元。在ESL的高成長性延續下，市場預估全年營收可達172億元，年成長12%。

看好個股後市投資人，建議布局價內外15%以內，有效天期90天以上的商品，伺機介入。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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