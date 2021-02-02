半導體類股領漲 權證布局

台股今（2）日大漲，盤中朝向15,800關卡邁進，盤面上，護國神山台積電（2330）領軍走揚，帶動相關半導體類股如：晶圓代工的聯電（2303）、封測廠日月光投控（3711）、設備廠京鼎（3413）等均呈現走高，連帶相關標的在權證市場交投熱絡。權證發行商指出，看好半導體後市的投資人可利用相關權證進行布局。

半導體類股今日漲勢亮眼，台積電跳空大漲，盤中漲近4%，股價站上10日均線支撐、聯電漲幅也在3%以上，股價站上5日線，挑戰收復10日均線。

法人認為，8吋晶圓代工及打線封裝在第1季將延續漲價態勢，至於測試雖然沒有漲價，但供應商減少價格折讓，且客戶負擔部分材料成本，也算是變相漲價。展望後市，根據DIGITIMES預估，全球車用半導體產值將由2020年的324億美元成長至2030年的586億美元，車用領域將成為未來半導體產業強勁成長動能，看好半導體產業後續發展。

權證發行商建議，看好半導體族群後市的投資人，可利用長天期、造市積極的權證參與，挑選距到期日90天以上、價內外15%以內的權證進行布局。