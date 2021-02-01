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低價股成盤面焦點 可利用相關權證布局

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

台股今（1）日反彈走揚，盤面由低價股扮演領漲角色，包含：友達（2409）、群創（3481）、華邦電（2344）等呈現走高，連帶相關標的在權證市場交投熱絡。權證發行商指出，看好低價股後市的投資人可利用相關權證進行布局。

加權指數今日力求止跌反彈，面板的友達、群創、彩晶（6116）走高，友達盤中漲近7%、群創漲幅也超過4%、彩晶漲幅也超過2%；由於面板報價持續上漲，根據專業調研機構WitsView調查顯示，電視面板均價較上月上漲3%至6%，各尺寸顯示器面板上漲2%至5%，筆電面板也有3%至5%的漲幅，可望推升相關廠商營運表現。

另外，記憶體方面的華邦電股價也震盪走高，受惠於記憶體庫存水位低，供應商惜售，現貨價格不斷走高，將有助於記憶體廠後續營收與獲利表現。

權證發行商建議，看好低價位族群後市的投資人，可利用長天期、造市積極的權證參與，挑選距到期日90天以上、價內外15%以內的權證進行布局。

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