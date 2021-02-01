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農曆新年將至 法人估恒指反彈有限

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

香港恒生指數連四日下跌，上周五(1月29日)開高走低，盤中一度上漲421.29點並站上20日線，惟午盤之後賣壓湧現跌穿月線，終場恒指收在28283.7點，下跌267.06點或0.94%。

恒指自上周二以來，四個交易日已下跌逾1800點，然月線仍收紅。今年1月來自中國資金淨流入港幣3,000億元，成為港股的1月上漲動能，這些資金主要流入傳統中資股、大型科網股、及生物科技股，騰訊控股、美團一月漲幅都超過2成。

展望本周，法人指出，因接近農曆新年，中資流入速度將放緩，將限制港股短期反彈空間，長線來看，香港與大灣區金融將進一步融合，預期中資流入情況將持續，有助提升整體港股，特別是中資股估值。

權證發行商建議，可留意到期日150天以上的權證，如：恒指麥證06購02(03061F)、恒指麥證06售04(03019Q)，參與行情。

中資 港股

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