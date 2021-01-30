胡連、健和興 四檔俏

全球車市復甦在即，雖車用晶片供給短缺，年初部分車廠產量遭受衝擊，但市場預估全年中國新能源車銷售量預計年增30%，胡連（6279）、健和興（3003）等供應鏈將受惠下，權證券商建議，可利用有效天期100天以上的中長天期認購權證，參與布局。

分析師表示，Tesla的Model Y在今年初開始在中國展開交車，上海廠開始量產Model Y有助降低生產及運輸成本，加上降價搶占中國電動車市場，擴大銷量。另一方面，蘋果Apple Car消息目前市場也相當火熱，除了將採用蘋果自研晶片外，近幾年蘋果著重視覺辨識方面的布局也可嗅出，自駕功能將是一大賣點，不論是Apple Car或Tesla，電動車及相關汽車電子供應鏈可望持續受惠。

胡連由於自主品牌銷量增長顯著，強勁的拉貨動能推升營運增長，儘管當前銅價明顯上漲，但公司去年第4季用銅成本漲幅較小，而且稼動率顯著拉升下，市場上調毛利率1.8個百分點至41.5%，稅後純益交出季、年雙成長的成績中，預估單季每股純益（EPS）有2.8元水準，將是近四年以來最好的表現。

來自中國自主品牌客戶的接單狀況良好，預期首季營運狀況接近2018年第1季水平，預估全季EPS仍有約逾1.8元的表現。

健和興去年第4季營收9.92億元，優於市場原先預估，且11月營業利益率19.55%，為近26個月新高，推估主要原因為車市回溫帶動高毛利車用產品出貨成長以及稼動率提升，加上仍備有低價銅庫存，毛利率預計可優於前季，估計單季EPS約0.66元。整體來看，2021年EPS仍有望交出約逾3.2元、年增三成的表現。