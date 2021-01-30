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聯成大火損失暫難估算 初判是人為疏失引起

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群創、友達 認購搶鏡

經濟日報 / 記者黃力／台北報導

疫情帶動宅經濟大好，北美、歐洲與大陸等三大電視市場銷售旺，加上電視品牌廠和整機廠的缺料恐慌漸漸嚴重，面板廠不再拚產能殺價搶市，加上品牌廠獲利空間仍大，提升面板廠談判調升價格的籌碼，群創（3481）、友達（2409）等面板廠後市營運需有表現機會，昨（29）日股價表現逆勢走揚，較指數強勢。

展望2021年第1季，國際數據資訊（IDC）表示，大尺寸液晶顯示面板需求持續維持強勁，加上大尺寸液晶顯示面板產能略微縮減趨勢下，各應用面板價格仍將呈現逐月上漲趨勢。

業界分析，疫情讓居家生活型態持續，北美、歐洲市場需求暢旺，中國大陸市場需求也在去年第4季開始增加，三大市場都釋出正向訊息，推升電視面板報價持續向上。

目前面板產能持續緊繃，加上驅動IC、玻璃基板等原料供貨緊張，也都讓市場呈現供不應求的狀態。更重要的是，電視品牌廠和整機廠的缺料恐慌正在放大，拉貨力道更加積極。

液晶監視器產品在內的IT產品需求延燒，面板市況佳，雙虎去年12月合併營收分別是288.6億元、270.1億元，都改寫近三年新高。

友達去年全年營收2,710億元，年增0.8%；群創全年營收2,699億元，年增7.1%，同步擺脫2019年營運谷底。

友達指出，儘管全球玻璃供應緊張，但友達在供應鏈的支持下已找到解方，考量面板市況需求遠大於供給，友達兩岸工廠今年春節均不停工，要搶占先機出貨。群創先前也表態，今年春節產能「不降載」，全力衝刺出貨。

權證發行商建議，看好群創、友達後市的投資人，可買進價外15%以內、距離到期日90天以上的權證，參與行情。

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