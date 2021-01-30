台塑、台聚 押長天期

在石化基本原料乙烯報價轉跌、泛用樹脂包括聚氯乙烯（PVC）、苯乙烯（SM）、ABS、PS等價位持穩或走揚下，台塑（1301）、台聚（1304）等利差可望擴大。權證發行商表示，投資人如看好塑化股後市，可透過相關個股權證商品掌握投資契機。

遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價持平或上揚，顯示市場需求熱度。

投顧法人分析，受惠太陽能需求暢旺，且進入製鞋業旺季，EVA報價維持每噸2,200美元以上高檔水位。此外，在SM成本支撐以及下游家電需求帶動下，ABS、PS報價分別回升至每噸2,060美元及1,180美元。中國電石法PVC也因限電而影響產量，加上遠洋貨源仍無法銷至亞洲，使報價仍維持在每噸1,160美元的高檔。近期在原料回檔但泛用樹脂報價持穩下，有助產品利差擴大；加上過往年後是泛用樹脂補庫存旺季，有利相關個股獲利表現，維持台塑、台聚、華夏買進評等。

本國法人即表示，由於2021年PVC與EVA等塑料供需相對健康，年均獲利預期維持歷史相對高檔，考量塑料利差優於預期，上修台塑今年每股獲利能力，建議投資人逢低加碼。

台塑股價在領先大盤跌破月線後，昨（29 )日再隨大盤賣壓加重，股價持續下探，下跌2.36%，收在87元。但台聚本周表現則是逆勢強勁，反彈至季線之上，但昨天大盤氣氛保守，股價轉小跌0.55%，收在20.1元。

瑞銀證券上周上修台股指數到16,000點時，也推薦包括台塑在內的九檔個股。看好後市的投資人，建議利用價內外10%以內，可操作天期90天以上的權證。