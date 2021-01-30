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聯成大火損失暫難估算 初判是人為疏失引起

全民權證／鈊象 瞄準100天期

經濟日報 / 記者周克威整理

鈊象（3293）先前法說會對於今年營運維持正向看法，手遊部分持續成長，除了增加舊有遊戲平台的深度跟廣度外，也有新市場及新產品的布局；新市場的美國方面，美國博弈手遊市場大且受惠疫情影響，各州皆計劃未來陸續開放線上合法博弈；新產品方面，增加第六個平台金虎爺的研究推廣外，第七個手遊也正在開發中。

另外，當前將進入亞洲傳統農曆過年，是休閒博弈類手遊旺季。鈊象2019年營收僅占全球博弈市場2%，2020年營運成長強勁下，仍占全球市占率不到5%，還有很大的成長空間，目前將積極搶攻較易掌握的東南亞市場。

看好的投資人，建議布局價內外15%以內，可操作天期在100天以上的權證。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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