全民權證／彩晶 選逾三個月

彩晶（6116）受惠IT需求強勁，目前產能利用率仍維持高檔，預期產能吃緊狀態將延續到本季，看好手機、穿戴、車載等應用陸續回溫，筆電產品能見度同樣看到本季底，平板訂單則可看到上半年。

彩晶去年12月營收改寫近四年單月新高紀錄，累計去年營收達195.52億元，年增19.7%。市調機構群智諮詢預期，中小尺寸面板供不應求市況持續，2月包含顯示器、筆電、平板等面板漲勢將擴大，彩晶等台廠都可望受惠。面板廠今年春節過年為搶市，保持24小時不間斷生產。

權證發行商建議，好彩晶後市營運表現的投資人，可優先挑選距離到期日90天以上、價內外10%以內的相關認購權證，並設好停利停損點。（兆豐證券提供）

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