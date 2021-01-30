快訊

聯成大火損失暫難估算 初判是人為疏失引起

全民權證／彩晶 選逾三個月

經濟日報 / 記者黃力整理

彩晶（6116）受惠IT需求強勁，目前產能利用率仍維持高檔，預期產能吃緊狀態將延續到本季，看好手機、穿戴、車載等應用陸續回溫，筆電產品能見度同樣看到本季底，平板訂單則可看到上半年。

彩晶去年12月營收改寫近四年單月新高紀錄，累計去年營收達195.52億元，年增19.7%。市調機構群智諮詢預期，中小尺寸面板供不應求市況持續，2月包含顯示器、筆電、平板等面板漲勢將擴大，彩晶等台廠都可望受惠。面板廠今年春節過年為搶市，保持24小時不間斷生產。

權證發行商建議，好彩晶後市營運表現的投資人，可優先挑選距離到期日90天以上、價內外10%以內的相關認購權證，並設好停利停損點。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

延伸閱讀

仁寶、宏碁 認購來電

中小面板喊漲 雙虎利多

新Switch顯示器訂單 群創全包

和鑫 買2.3萬張彩晶股

相關新聞

台塑、台聚 押長天期

在石化基本原料乙烯報價轉跌、泛用樹脂包括聚氯乙烯（PVC）、苯乙烯（SM）、ABS、PS等價位持穩或走揚下，台塑（130...

群創、友達 認購搶鏡

疫情帶動宅經濟大好，北美、歐洲與大陸等三大電視市場銷售旺，加上電視品牌廠和整機廠的缺料恐慌漸漸嚴重，面板廠不再拚產能殺價...

胡連、健和興 四檔俏

全球車市復甦在即，雖車用晶片供給短缺，年初部分車廠產量遭受衝擊，但市場預估全年中國新能源車銷售量預計年增30%，胡連（6...

全民權證／台積 挑價內外10%

台積電（2330）受到外資連日賣超衝擊，本周股價重挫，昨（29）日更摜破600元整數關卡。不過，等外資賣壓減緩甚至轉為買...

全民權證／彩晶 選逾三個月

彩晶（6116）受惠IT需求強勁，目前產能利用率仍維持高檔，預期產能吃緊狀態將延續到本季，看好手機、穿戴、車載等應用陸續...

全民權證／鈊象 瞄準100天期

鈊象（3293）先前法說會對於今年營運維持正向看法，手遊部分持續成長，除了增加舊有遊戲平台的深度跟廣度外，也有新市場及新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。