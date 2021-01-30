全民權證／台積 挑價內外10%
台積電（2330）受到外資連日賣超衝擊，本周股價重挫，昨（29）日更摜破600元整數關卡。不過，等外資賣壓減緩甚至轉為買超時，台積電等權值股將重回青睞名單。
投顧法人表示，台積電在半導體先進製程的優勢明確，5G手機滲透率提高、Apple Silicon相關電腦熱銷、AMD市占率擴張，都是台積電未來成長動能。雖然目前面臨英特爾（Intel）有意自製晶片疑慮，但短期成真的機會不高。至於投資風險則在於全球經濟不確定性、終端需求不如預期、不利的匯率環境、三星加速先進製程布局等。
相要布局台積電後市的投資人，可挑選價內外10%以內，有效天期四個月以上的長天期權證，伺機介入。（台新證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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