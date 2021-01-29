櫃買中心權證債券ETF獎勵活動 富邦證券包辦五大獎

富邦證券積極投入推廣債券ETF及權證商品創造亮眼的成績。櫃檯買賣中心舉辦2020年度櫃買市場權證/ETF獎勵活動頒獎典禮，富邦證券順利榮獲2020年上半年E定BOND獎第一名、E門豪傑獎第二名、下半年E定BOND獎第一名、E起BOND獎第二名及富邦證券中壢分公司獲得上櫃權證競賽獎勵活動第一名等五獎項。

響應上櫃債券ETF散眾化，透過定期定額ETF落實普惠金融，櫃買中心近年為推動上櫃債券ETF商品散眾化，積極鼓勵券商一同響應推廣，期盼讓投資大眾對債券ETF商品能有更進一步的認識，迄今上櫃債券ETF無論掛牌數與規模均居亞太之冠，可提供投資人穩健投資選擇。

富邦證券長期以來對於各種金融商品的推廣上一向不遺餘力，2017年就領先業界開辦定期定額ETF業務，讓投資人以存股方式進行長期投資，避免追高殺低風險，藉由平均投資成本的概念讓客戶可達到微笑曲線效果，且富邦證券定期定額ETF業務特別將投資門檻降低，最低只要每月1,000元即可投資。這次富邦證券於去年度在眾多券商中無論新增交易人數或交易量均能夠脫穎而出，囊括四項債券ETF獎勵活動，顯示富邦證券能夠落實普惠金融，善盡企業社會責任的成果。

此外，富邦證券也積極推廣如權證等衍生性金融商品，除擔任發行商積極造市外，也提供客戶新興金融商品服務，使客戶能夠完善投資組合，有效達到風險預防之作用。此次櫃買中心獎勵活動頒獎典禮，富邦證券中壢分公司去年度在上櫃權證受託買賣累計成交金額中大放異彩，榮獲上櫃權證競賽獎勵活動第一名的佳績。

未來富邦證券將持續響應多元商品的推廣，並針對不同客群屬性提供適切的金融商品，在客戶尋求協助前主動出擊，以滿足各種財富管理的迫切需求，即是富邦證券對客戶的最佳承諾。