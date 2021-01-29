台指期開盤上漲116點 台積期貨開漲10元
台指期今(29)日開盤15,498點，上漲116點。台積期貨近月合約開盤612元，上漲10元。
昨日美股四大指數全數收漲，漲幅介在0.50%~2.09%之間，台積電（2330） ADR上漲 3.36%。
統一期貨表示，昨日外資現貨賣超325億，期貨部分增加299口，淨空單-2.7萬口，十大交易人與特定法人合計買進4,100口。週選支撐與壓力區落在15,000至15,900之間，P/C Ratio降至1.14，整體籌碼中性看待。
統一期貨說，台灣經濟相較穩健，外銷訂單創歷史新高，景氣信號創十年新高，達34分，轉為黃紅燈，對股市有信心回穩效果。但在外資現貨連日賣超之下，指數刷洗幅度加大，操作難度上升，短線觀望為宜，待指數站穩月線後，再偏多布局。
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