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台積電ADR大漲終止二連跌 較台北交易股票溢價逾17％

陸嗆台獨引戰 美國防部：台灣問題沒必要導致任何對抗

台指期開盤上漲116點 台積期貨開漲10元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期今(29)日開盤15,498點，上漲116點。台積期貨近月合約開盤612元，上漲10元。

昨日美股四大指數全數收漲，漲幅介在0.50%~2.09%之間，台積電（2330） ADR上漲 3.36%。

統一期貨表示，昨日外資現貨賣超325億，期貨部分增加299口，淨空單-2.7萬口，十大交易人與特定法人合計買進4,100口。週選支撐與壓力區落在15,000至15,900之間，P/C Ratio降至1.14，整體籌碼中性看待。

統一期貨說，台灣經濟相較穩健，外銷訂單創歷史新高，景氣信號創十年新高，達34分，轉為黃紅燈，對股市有信心回穩效果。但在外資現貨連日賣超之下，指數刷洗幅度加大，操作難度上升，短線觀望為宜，待指數站穩月線後，再偏多布局。

期貨 台積電

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