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台指期開盤大跌246點 台積期貨開跌16元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台指期大跌超過200點。記者葉信菉／攝影
台指期大跌超過200點。記者葉信菉／攝影

台指期今(28)日開盤15,411點，下跌246點。台積期貨近月合約開盤599元，下跌16元。

昨日美股四大指數美股下跌，跌幅介於2.05至5.17％，美股四大指數短期回檔整理。由於 iPhone 12 強勁銷售推助，Apple 公布的最新財報輕鬆超越分析師預期，營收為 1114.4 億美元，每股純益為 1.68 美元。APPLE下跌

0.77%，TESLA盤後公布最新財報，每股純益為0.80 美元，低於預期，TESLA下跌2.14%，台積電（2330） ADR下跌3.88%。

統一期貨表示，昨日外資現貨賣超53億，期貨部分減少602口，淨空單-28,106口，十大交易人與特定法人合計賣出3,056口。週選支撐與壓力區落在15,300至16,200之間，P/C Ratio升至1.34，整體籌碼中性偏多看待。

統一期貨說，由於葉倫的上任，發行30年期以上的國債可能性上升，若鮑威爾明確表明認同這樣的長端購債結構，有助於市場近一步走高。

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