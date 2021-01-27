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期貨商論壇／富時100期 盯10年線

經濟日報 / 記者王皓正整理

英國變種病毒疫情嚴峻，英國首相強生於1月5日宣布英國進行第三次全國封鎖，英國股市也自今年封城之後逐步回落，加上最近經濟數據不佳，去年11月英國GDP萎縮2.6%，短線上英國指數表現恐較為掙扎。

英國政府表示，部分初步證據顯示，英國變種病毒不僅傳播率高，致死率也更高，不過目前未有證據顯示變種病毒會讓疫苗失效。由於國際旅客快速傳播變種病毒，英國政府正考慮採行更嚴格邊境控管。

技術面上，英國富時100指數期貨去年12月曾幾度挑戰10年線，不過上檔壓力沉重，始終無法站上10年線。今年1月初指數向上突破10年線創下波段高點，不過受疫情與封鎖措施影響，近期指數回落，目前仍在10年線上下震盪，因此10年線會是短線觀察重點。

凱基期貨認為，目前並無明顯因疫情而暫停各國經濟活動的措施，短期股市易受消息面影響。短線觀察重點會是10年線位置。如若英國指數無法站穩10年線，投資人可多加利用臺灣期貨交易所發行的英國富時100指數期貨進行多空雙向操作。（凱基期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

英國 臺灣期貨交易所 疫情

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