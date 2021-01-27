期貨商論壇／億光期 多頭有支撐

億光創立於1983年，就其各種不同應用提供完整全方位解決方案，產品線包括High Power LEDs、SMD LEDs、Lamps、Lighting Components、LED Lighting Modules、DigitalDisplays、Opto-couplers and Infrared Components等。

億光2020年前三季營收依各應用別可分為照明13%、不可見光31%、背光22%、消費性電子30%、其他4%。

展望今年，億光營運成長動能來自不可見光、車載、Mini LED，月產能預計將擴充，產能新增主要應用於不可見光的光耦合器，預期新增產能將於2021年第2季起逐步貢獻營收。

由技術面看，億光個股期貨昨（26）日以實體長黑K作收，盤勢主控權雖由空方掌握，所幸均線呈多頭排列，有機會提供一定支撐力道，加上基本面優異，新增產能有望逐步貢獻營收下，建議投資人以震盪盤堅來看待期貨後勢。

股票期貨是以股票為期貨契約的期貨商品，由期貨交易所設計。期交所選定的股票期貨標的，市值須達100億以上、財報近期或累積無虧損等。（國票期貨提供）

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