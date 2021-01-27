台指期 仍有下跌壓力

股期雙市昨（26）日震盪走低，指數齊步回測15,600點關卡支撐；分析師表示，現階段期現貨逆價差縮小，外資淨空單減少1,619口至2.7萬口，展望盤勢，現階段因本土疫情擔憂持續，加上外資現貨部位大幅調節，台指期仍有下跌壓力。

現貨與期貨行情方面，周一美國總統拜登簽署行政命令，推動聯邦政府購買美國貨計畫，希望藉由聯邦採購程序強化投資美國製造業，繼續推進前總統川普的美國製造路線。

台股昨天早盤一度重回萬六，但隨後賣壓出籠翻黑，電子權值股及金融權值股遭資金調節，加權指數終場大跌近300點，收15,658點，跌破10日線。

從權值股來看，台積電上周創高後，近期股價連日回檔修正，昨天終場跌2.5%，收617元，聯發科及聯電也下跌超過4%，傳產及金融權值股同樣受賣壓衝擊，無力撐盤。

期貨部分，台指期昨天盤初在平盤上下游走，然而盤中台指湧現賣壓，半導體族群明顯修正，傳產的台塑集團、航運類股拉回整理，金融類股亦表現疲弱，終場台指期跌285點至15,626點。

價差方面，台指期逆價差縮至30.85點，電子期逆價差擴至1.84點，金融期逆價差縮至0.68點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分三大法人賣超351.3億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加462口至14,643口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少1,619口至27,504口。

至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨空單則是減少1,119口至21,422口。

永豐期貨指出，未來將觀察下半周美國重量級科技股財報展望，若對後市展望正向，是否能帶動科技類股再度轉強，預期短線台股將呈弱勢震盪整理格局。

群益期貨表示，現階段外資期現貨中性布局，自營商選擇權偏空態勢，月、周選轉作中性，整體籌碼面中性偏空格局。技術面上，台股5、10日均線皆由撐轉壓，但在台股1月18日低點支撐未破下，短線台股仍以高檔區間看待。

期貨分析師指出，整體而言，台指期昨天以長黑K棒作收，10日均線遭到摜破，期現貨逆價差收歛；展望盤勢，由於本土疫情擔憂持續，加上外資現貨部位大幅調節，台指期仍有下跌壓力。