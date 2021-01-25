被動元件股逆勢上漲 可認購權證布局

台股今（25）日在台積電（2330）盤中跌逾20元，加上國內新冠肺炎疫情延續，擴大居家隔離範圍，導致加權指數盤中一度大跌逾200點，回測10日均線。而盤面上被動元件族群表現逆勢上漲，包含：國巨（2327）、華新科（2492）、大毅（2478）等漲幅介於1%至3%間。權證發行商指出，看好被動元件相關族群後市的投資人可利用相關權證進行布局。

被動元件龍頭廠國巨今日盤中上漲逾3%，股價持續走高、再創新年新高價644元；凱美（2375）股在買單強勢發動攻勢下，股價攻上漲停板。另外，華新科、大毅、信昌電（6173）、奇力新（2456）也紛紛逆勢上漲。

就整體被動元件產業來看，法人認為，展望後市，供給面於第1季農曆年前後，中國地區缺工議題恐發酵，被動元件廠庫存天數拉升不易。另外，農曆年前客戶提前備貨，部分泛用型被動元件產品供需已轉趨吃緊，產品交期也隨之延長。

隨著農曆年後客戶拉貨需求再起，將使供需吃緊情況更加嚴峻，加上自去年下半起原物料價格上漲，預估部分被動元件常規用料產品有機會調漲價格以反應市場供需情況及生產成本上升，被動元件廠獲利能力回到成長軌道。

權證發行商建議，看好被動元件相關族群後市的投資人，可利用長天期、造市積極的權證參與，挑選距到期日90天以上、價內外15%以內的權證進行布局。