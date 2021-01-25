期貨商論壇／亞光期 緊盯年線

美國新任總統拜登上任後簽署一連串行政命令，廢止川普在位時的措施，大多聚焦於新冠病毒疫情、氣候變遷與種族議題，與中國有關的事務包括關稅、貿易協定及中企禁令等並未在此列，華為禁令也尚未提及。

亞光（3019）去年因主要生產線緬甸廠區員工感染新冠肺炎而停產，導致有訂單卻無法出貨，加上美國對華為的禁令影響，光學鏡頭訂單大幅萎縮，雖然公司積極開發產品並送樣給客戶，不過仍未發酵，去年12月營收15.46億元，月成長11%，年增17.6%，全年營收為157.61億元，較前一年衰退13.0%。

亞光與今國光、佳凌為國內玻璃鏡頭三雄，在軍用、車載、視訊都有所涉獵，尤其亞光除供貨華為外，亦因出貨特斯拉，搭上電動車題材，市場積極追捧推升股價本益比，但今年晶片缺貨衝擊，全球已有多家汽車廠宣布減產或放慢出貨腳步，車用鏡頭上半年出貨可能潛藏隱憂，三雄當中，只有亞光去年前三季賺錢，與手機鏡頭廠相比，玉晶光和大立光本益比皆已下降至20倍以下，而亞光仍高居65倍。

從技術面來看，亞光期貨自去年11月底以來形成M頭型態，目前多頭啟動年線保衛戰，若跌破，去年12月22日低點將受到挑戰，價格不排除下探65元之下，建議以個股期貨進行空單布局。（日盛期貨提供）