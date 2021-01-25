聽新聞
test
0:00 / 0:00

期貨商論壇／亞光期 緊盯年線

經濟日報 / 記者周克威整理

美國新任總統拜登上任後簽署一連串行政命令，廢止川普在位時的措施，大多聚焦於新冠病毒疫情、氣候變遷與種族議題，與中國有關的事務包括關稅、貿易協定及中企禁令等並未在此列，華為禁令也尚未提及。

亞光（3019）去年因主要生產線緬甸廠區員工感染新冠肺炎而停產，導致有訂單卻無法出貨，加上美國對華為的禁令影響，光學鏡頭訂單大幅萎縮，雖然公司積極開發產品並送樣給客戶，不過仍未發酵，去年12月營收15.46億元，月成長11%，年增17.6%，全年營收為157.61億元，較前一年衰退13.0%。

亞光與今國光、佳凌為國內玻璃鏡頭三雄，在軍用、車載、視訊都有所涉獵，尤其亞光除供貨華為外，亦因出貨特斯拉，搭上電動車題材，市場積極追捧推升股價本益比，但今年晶片缺貨衝擊，全球已有多家汽車廠宣布減產或放慢出貨腳步，車用鏡頭上半年出貨可能潛藏隱憂，三雄當中，只有亞光去年前三季賺錢，與手機鏡頭廠相比，玉晶光和大立光本益比皆已下降至20倍以下，而亞光仍高居65倍。

從技術面來看，亞光期貨自去年11月底以來形成M頭型態，目前多頭啟動年線保衛戰，若跌破，去年12月22日低點將受到挑戰，價格不排除下探65元之下，建議以個股期貨進行空單布局。（日盛期貨提供）

亞光 光學鏡頭 期貨交易

延伸閱讀

拜登接掌白宮 委內瑞拉總統稱願與美國建立新路線

因應氣候變遷 白宮顧問：拜登政府將公布政策

駐美代表獲邀非首度 拜登內閣用人多元

拜登新閣兵馬點將 施政方針見端倪

相關新聞

美利達、百和 認購靚

法人預估今年傳產股獲利成長不可小覷，看好美利達（9914）與百和興業今年業績表現，權證發行商表示，可挑價外10%左右的認...

全民權證／鴻海 押注長天期

鴻海（2317）的電動車議題讓市場投資人看好營運發展，加上外資買盤持續介入，股價線型呈現多頭走勢。

全民權證／嘉澤 兩檔錢景亮

嘉澤（3533）去年全年營收達172.8億元，創歷年新高，年增14.48%。今年挑戰再創新高。法人預估，嘉澤今年營收成長...

最牛一輪／智原火熱 元大05衝鋒

上周矽智財廠智原（3035）股價在外資偏多操作下，周漲8.4%，且上周四、周五外資擴大買超，連續兩日逾3,000張買單敲...

宇峻、鈊象 四檔搶鏡

台股走勢高檔震盪，目前盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，有機會躍居多頭續攻的領頭羊，投資人可參考宇峻...

祥碩、譜瑞 選逾90天

台股上周五（22日）守住「萬六」關卡，終場下跌134點，收16,019點，盤面上IC設計相關族群如：祥碩（5269）、譜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。