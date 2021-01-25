期貨商論壇／生技期 中性偏空

新冠肺炎疫情重創全球經濟，台灣防疫措施完善，沒有出現大規模傳染。不過，最近國內出現醫院院內醫師確診後，造成院內群聚感染，且確診病患所檢驗出的病毒株為D614G變異病毒株，同時又帶有L452R這個變異位點，可能會有新的傳播速度、範圍。目前台灣的新冠疫情增溫，需要加強防疫措施，以免有更大規模的社區感染。

另外，在新冠疫情加劇之際，台股中生技股再次引起市場關注，而臺灣生技期貨成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現。

臺灣生技期貨契約規模約為20萬元，而保證金為15,000元，槓桿約為13倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

以技術面來看，臺灣生技期貨沿著短期均線持續破底，連續四個交易日呈現黑K，指數尚未出現止跌力道，且短中長期均線呈現空頭排列，上方壓力沉重，短期可能會有再次破歷史低點可能，因此建議以中性偏空看待臺灣生技期貨。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）