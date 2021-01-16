鴻海、華通 四檔有看頭

蘋果iPhone 12持續熱賣，不僅帶動相關供應鏈去年第4季業績來到近年新高，且本季營運淡季不淡中，市場傳出新一代iPhone即將進入打樣第一階段，鴻海（2317）、華通（2313）等營運將受惠，投資人可留意相關權證的布局機會。

市場傳出，富士康深圳工廠部分廠房即將進入iPhone 13打樣第一階段，同時，深圳觀瀾廠區部分廠房將陸續停產iPhone 12，鄭州工廠還會繼續生產iPhone 12 Pro系列，深圳工廠也會生產。法人機構預估iPhone 2021年出貨量2.2億支，年成長19%。

鴻海去年12月營收7,137.8億元，月增4.7%、年增32.3%，單月和單季營收都創歷史新高，12月單月主要是由於今年iPhone 12遞延發表，加上需求強勁，從第4季開始大幅貢獻營收，展望本季，由於iPhone部分需求遞延，相較過往，本季營運將呈現淡季不淡。

今年全年來看，蘋果的iPhone、NB等多產品貢獻營收成長，網通和伺服器營收維持雙位數成長趨勢，PC的部分預估將回溫，營運策略來看，短期鴻海持續轉型，中長期看MIH電動車平台、數位醫療和機器人新事業下，市場預估鴻海全年營運將持續成長。

華通由於供應美系客戶手機Mini及Pro max系列產品，出貨排程較晚，帶動去年第4季營收創下新高水準，其中，除傳統板利用率八成外，其餘產品皆滿載，因未來電池板改變成Sip+軟板，加上Airpods Pro也由軟硬板改為Sip+軟板，預期華通將在供應商名單；華通也持續多角化分散風險接洽不同產品訂單，未來評價有望持續提升。

看好後市的投資人，可布局價內外10%以內，可操作天期兩個月以上的權證，短線操作。