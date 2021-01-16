聯電、聯發科 押微價外

半導體族群一直是盤面主流標的，雖然大盤震盪，漲多個股出現拉回修正，但法人仍看好半導體產業景氣；聯電（2003）與聯發科（2454）後市仍被看好，權證發行商說，可挑微價外，且天期較長的相關認購權證，參與行情。

聯電去年合併營收1.768.2億元，年增19.3%，刷新歷史紀錄。聯電去年第3季獲利91.1億元，創14年多來新高，每股純益0.75元，單季賺贏去年上半年。

因為晶圓代工產能供不應求，聯電調漲8吋代工價格後，也調漲12吋代工報價，對於今年度的業績成長也帶來正面貢獻。聯電因驅動IC、電源管理IC、射頻晶片等代工訂單需求強勁，推升8吋廠產能滿載，因而調升8吋代工報價。

聯電1月27日召開法說會，外界也預期，應會有正面訊息釋出；在台積電股價已衝上600元關卡後，聯電相較容易吸引買盤青睞。

聯發科去年合併營收3,221億元，年增30.8％，創下歷史新高。法人表示，看好5G、Wi-Fi 6與Enterprise ASIC等產品成長性，今年全球5G手機出貨量也持樂觀看法，有機會較去年出貨量呈現倍增。雖然晶圓代工產能緊缺，但聯發科已確保產能足夠，對公司影響不大。

由於5G新品加上遊戲機特殊應用IC需求旺盛，法人預期，聯發科第1季展望優於傳統往季，估計營收較前幾年所見兩位數的季衰退幅度要好，今年下半年的年增幅表現將更佳。

聯發科產品逐漸多樣化，法人預估，特殊應用IC產品陣容將強勁成長，今年成長動力包括遊戲機、網通和資料中心，加上參與AMD新案，今年的業績可望表現亮麗。