廣宇、敬鵬 認購帶勁

電動車發展趨勢不可逆，相關概念股本周表現強勁。權證發行商表示，投資人如看好電動車產業發展，可留意廣宇（2328）、敬鵬（2355）等相關概念股後市，並可善用權證商品布局。電動車商機誘人，鴻海集團今年電動車業務加速推產，繼宣布與中國大陸汽車大廠吉利控股集團結盟後，集團股價強勢走揚。成立在1971年的廣宇，初期主要生產光碟機，1999年時鴻海取得廣宇16%股權，成為最大單一股東，納入鴻海集團一員。

廣宇目前主要產品線包括PCB、連接器及連接線等，近兩年積極配合鴻海集團發展3+3策略，提升電動車及醫療相關產品比重，電動車與醫療等產品毛利較高，有助廣宇獲利提升，其中車用線束預計今年起陸續放量貢獻營運。

在車用部分，廣宇汽車影音線束產品已經開始出貨一般車廠，並持續開發儀表控制等產品；針對電動車，廣宇開發連接馬達的電池高壓線束、控制車用電子的低壓線束及感測器等產品。廣宇表示，希望能配合集團發展腳步，不僅成為集團車用產品主要供應商，也將搶攻中國大陸及東南亞的電動車廠。

投顧法人表示，PCB廠敬鵬受惠車市復甦，12月備獲力道放大，12月營收躍升。公司方面也表示，歐洲車廠已經開始跟電池廠商洽談合作擴產，預期2023年擴產完畢後，車用電池因碳排放限制越趨嚴格，預期將加速電動車放量。以PCB content估計，電動車高於一般燃油車1.67倍，達100美元以上，同時使用銅箔厚度高出二至三倍，因使ASP將依數量高出15%不等。除車市回溫外，敬鵬通訊板主要成長動能來自低軌道衛星（地面接收站為主）及歐美電信廠商的訂單。

權證發行券商表示，看好個股後市的投資人，建議利用價內外15%以內，有效天期100天以上的權證，伺機布局。