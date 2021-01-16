全民權證／東鋼 選價內外10%

東和鋼鐵（2006）去年12月營收創高，月增23.5%、年增26.2%，優於市場預期，主要受惠於國內公共工程、廠辦等需求暢旺，推升出貨動能。

報價方面，儘管原料廢鋼報價因美國冬季採集不易、中國開放進口廢鋼等因素上漲，但東鋼順勢調漲鋼品報價（去年第4季H型鋼盤價每公噸累計調漲2,800元，漲幅約10%、鋼筋價格同步調漲近20%），預期毛利率將維持高檔水準。

去年12月東鋼越南廠出貨量達4萬噸，稼動率回升至八成水準，預估東鋼整體去年第4季毛利率約16%。

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