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全民權證／東鋼 選價內外10%
東和鋼鐵（2006）去年12月營收創高，月增23.5%、年增26.2%，優於市場預期，主要受惠於國內公共工程、廠辦等需求暢旺，推升出貨動能。
報價方面，儘管原料廢鋼報價因美國冬季採集不易、中國開放進口廢鋼等因素上漲，但東鋼順勢調漲鋼品報價（去年第4季H型鋼盤價每公噸累計調漲2,800元，漲幅約10%、鋼筋價格同步調漲近20%），預期毛利率將維持高檔水準。
去年12月東鋼越南廠出貨量達4萬噸，稼動率回升至八成水準，預估東鋼整體去年第4季毛利率約16%。
看好後市投資人，可布局價內外10%以內、可操作天期兩個月以上的商品，短線操作。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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