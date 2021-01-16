聽新聞
test
0:00 / 0:00

全民權證／宇峻 瞄準逾120天

經濟日報 / 記者廖賢龍整理

宇峻（3546）為維持「三國群英傳」 IP熱度，今年1月12日推出「三國群英傳 8」，這是自2007年12月推出「三國群英傳 7」後，時隔13年再推出續作，以期能帶動「三國群英傳系列」的端遊和手遊走出另一波高峰，後續須視能否帶動「三國群英傳系列」的端遊和手遊再創高峰。

法人表示，「 三國群英傳 2 Online」在去年12月15日在中國上市，屬二推遊戲，主要是吸引老玩家回流，預計今年1月開始認列營收。2021年主要還是看「三國群英傳 8」推出後，能否帶動端遊和手遊的收入。

遊戲產業的旺季將來臨，看好宇峻營運後市的投資人，建議利用價外15%以內，可操作天期四個月以上的權證，參與行情。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

延伸閱讀

北市推非萊豬專區 黃偉哲：若好用可行也可跟

權證／康舒、環球晶 押價平

權證／上銀、喬山 四檔帶勁

權證／貿聯、樺漢 認購拉風

相關新聞

最牛一輪／漢唐績昂 統一04按讚

漢唐（2404）是台積電設備供應商，將隨台積電赴美國建廠，漢唐去年合併營收358.37億元，年增49.8%，連續三年改寫...

廣宇、敬鵬 認購帶勁

電動車發展趨勢不可逆，相關概念股本周表現強勁。權證發行商表示，投資人如看好電動車產業發展，可留意廣宇（2328）、敬鵬（...

聯電、聯發科 押微價外

半導體族群一直是盤面主流標的，雖然大盤震盪，漲多個股出現拉回修正，但法人仍看好半導體產業景氣；聯電（2003）與聯發科（...

鴻海、華通 四檔有看頭

蘋果iPhone 12持續熱賣，不僅帶動相關供應鏈去年第4季業績來到近年新高，且本季營運淡季不淡中，市場傳出新一代iPh...

全民權證／致伸 挑中長天期

致伸（4915）受法人肯定營運展望正向，理由包括：新冠肺炎疫情延後的新案展開量產，替今年上半年蓄積動能；二是聲學接單策略...

全民權證／宇峻 瞄準逾120天

宇峻（3546）為維持「三國群英傳」 IP熱度，今年1月12日推出「三國群英傳 8」，這是自2007年12月推出「三國群...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。