全民權證／宇峻 瞄準逾120天

宇峻（3546）為維持「三國群英傳」 IP熱度，今年1月12日推出「三國群英傳 8」，這是自2007年12月推出「三國群英傳 7」後，時隔13年再推出續作，以期能帶動「三國群英傳系列」的端遊和手遊走出另一波高峰，後續須視能否帶動「三國群英傳系列」的端遊和手遊再創高峰。

法人表示，「 三國群英傳 2 Online」在去年12月15日在中國上市，屬二推遊戲，主要是吸引老玩家回流，預計今年1月開始認列營收。2021年主要還是看「三國群英傳 8」推出後，能否帶動端遊和手遊的收入。

遊戲產業的旺季將來臨，看好宇峻營運後市的投資人，建議利用價外15%以內，可操作天期四個月以上的權證，參與行情。（群益金鼎證券提供）

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