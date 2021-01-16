全民權證／致伸 挑中長天期

致伸（4915）受法人肯定營運展望正向，理由包括：新冠肺炎疫情延後的新案展開量產，替今年上半年蓄積動能；二是聲學接單策略將轉往高階及電競應用為主，產品組合優化；三是疫情帶動電腦周邊、電競應用產品出貨增加，預估為營收年成長雙位數主要推手；四為相機模組在汽車電子、智慧物聯網等新案展開量產下，將持續為致伸獲利奠定穩定根基。

法人表示，有別去年同期新案延後量產的窘境，考量致伸獲利優化後體質逐步改善，今年獲利將優於去年，目前股價評價尚屬偏低。

看好致伸後市的投資人可挑選中長天期權證商品靈活操作，如致伸元大07購01（081318）等，掌握投資契機。（元大證券提供）

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