台積期貨開盤大漲25元 台指期開漲223點

台指期今(15)日開盤15,950點，上漲223點。台積期貨近月合約開盤619元，上漲25元。

昨日美股四大指數數漲跌介於-0.38%~2.13%。其中，台積電（2330） ADR上漲6.06%、聯電（2303）ADR上漲6.97%、日月光（3711）ADR上漲4.63%。

統一期貨表示，昨日外資現貨賣超89億，期貨部分減少6,583口，淨空單-28,118口，十大交易人與特定法人合計賣出13,708口。週選支撐與壓力區落在15,000至16,000之間，P/C Ratio降至1.36，整體籌碼中性偏多看待。

統一期貨表示，台灣出口標線強勁，基本面有所支撐，另外即便疫情持續肆虐，但美國去年12月整體的消費者物價指數仍是溫和增漲，復甦趨勢不變。且未來在拜登執政下，更多的刺激財政刺激可期，將提供股市上漲動能。