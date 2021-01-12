群益證與東吳大學產學合作 秀豐碩成果

群益證（6005）與東吳大學共同開辦資本巿場實務與操作課程，2021年1月11日舉辦期末成果發表會，師生共近百名參與，在激烈的成果發表競賽中，由雙方專業講師評選，提供高額獎學金，鼓勵獲獎的傑出優良學生。本次產學合作目的希望透過實務課程分享，提前使學生將理論與實務相結合，以提升學生的就業競爭力。

有鑑於未來職場挑戰重視實務經驗，甚為重視學生職涯規劃的東吳大學，特別選擇國內獨立券商龍頭的群益金鼎證券，共同攜手規劃實務課程。在東吳大學商學院院長傅祖壇率領院內各系所主任全力支持下，群益金鼎證券產學合作計畫自2020年7月即開始研擬，董事長王濬智率領各部門高階主管親自參與，訂定課程為資本巿場實務與操作，自2020年9月中開跑至2021年1月為期近4個月，皆由各部門專業講師親自授課研討，傳授第一手的市場實務經驗。並於1月4日安排全體學員赴群益總公司進行企業參訪，讓學員能實地了解業界各部門業務內容及工作環境。

一系列實務課程都是群益金鼎證券高階主管親自授課，帶領學員學習專業金融知識、業務開發、團隊合作、實務講解，讓同學在學中做、做中學，真正落實教育訓練合一，也期許同學在學習期間發掘自己的潛力及提昇自我含金量。

群益金鼎證券董事長王濬智表示，希望透過這樣的產學合作讓學生將金融理論與金融實務進行整合，共同讓台灣大專院校學生整體金融水平顯著提升，不僅讓學生能面對專業講師直接交流及分享，也利用問答方式讓學生對金融行業更感興趣。勉勵同學勿自我畫地自限，應透過多方嘗試來因應瞬息萬變的金融領域，才能在進入職場前擬訂目標勇往直前，並隨時隨地把握機會充實自己，加入好公司、向優秀同仁學習，時時有堅定的企圖心與熱情，以更廣闊的視野，為將來投入職場做好準備。