台積、穩懋 押長天期

在台積電（2330）領軍下，台股（8）日大漲249點、收在15,463點，再創指數新高，台積電股價終場也收在最高，以580元創下歷史新高；砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋也上演開低走高，終場股價拉高至363元。權證發行商認為，可挑選具長期競爭力廠商，並可利用權證商品布局。

市調機構TrendForce表示，2020年全球智慧型手機受疫情衝擊，預估2021年產量將回溫，而三星、蘋果將穩居冠亞軍，小米則可望取代華為成為季軍。

電子產業後續恐有重複下單疑慮，投顧法人認為，近期發表的小米11、Vivo X60及2021年1月中旬市場預期的三星新S系列旗艦機有望使手機市場今年首季淡季不淡，同時5G滲透率提升將使相關零組件廠商出貨量上揚，目前觀察到手機零組件供需緊俏，為布局有長期競爭力的廠商，給予台積電、穩懋等買進評等。

台積電昨天公布去年12月營收1,173.65億元，雖然呈現月減6%，但去年全年業績仍創歷史新高，累計去年合併營收1.33兆元，年增25.2％。展望後市，台積電將在下周四（14日）召開法人說明會，預料在客戶需求強勁下，今年第1季營運表現可望淡季不淡，且因5奈米製程出貨高度成長、占比拉高，今年總營收與獲利應可同創歷史新高。

穩懋是砷化鎵代工龍頭，其功率放大器（PA）全球市占率高達七成，是蘋果供應鏈之一，具產業指標地位。穩懋去年12月營收23億元，月增1%、年增0.4%，連14個月新高；累計去年營收253.6億元，年增18.8%。

投資人看好個股後市，可布局價內外10%以內，有效天期在三個月以上的權證，介入行情。