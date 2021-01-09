台達電、微星 四檔俏

台達電（2308）及微星（2377）展望受到法人肯定，因為產品可望持續受到市場需求增加的帶動，今年公司業績可望增加。權證發行商說，可挑偏價外15%以內，可操作天期在100天以上的長天期權證，參與行情。

法人展望台達電今年主要成長動能來自自動化、雲端伺服器、5G基地台，以及電動車等基礎設施領域。其中，自動化事業部分，工業自動化（IA）方面，去年下半年中國大陸客戶自動化訂單需求逐步復甦；長線仍受惠工業4.0及智能製造發展不變，帶動持續成長。

法人說，台達電的網通、風電、資料中心、UPS等電源供應器持續成長，其中，資料中心方面，公司看好Data center的發展趨勢，美系大廠如Google、Microsoft、Facebook等廠商仍持續擴建Data center，未來將從零組件、機器設備銷售，到提供工廠完整的解決方案。

微星近期除了GPU缺貨影響顯示卡出貨外，CPU缺貨也明顯影響主機板出貨。法人預估，微星去年12月主機板受到淡月影響外，也受到CPU缺貨影響；今年第1季雖然有新品微幅漲價反映成本，但缺料仍是主要不確定性因素，需持續觀察。

法人展望今年上半年，需求將由Ampere架構高階GPU NB版本、Ampere架構中低階顯卡帶動，搭配明年Intel、AMD新品上市，及電競產業趨勢受宅經濟助長氣勢下，明年展望將穩健成長，當前供不應求將帶動今年上半年淡季不淡，全年獲利更上層樓。

看好這兩檔營運展望的投資人，可利用價外15%以內，有效天期在100天以上的權證，伺機介入。