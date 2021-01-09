台股昨（8）日持續創高，高價股持續扮演盤面多方領頭羊，信驊（5274）、祥碩（5269）各擁技術優勢，在後市搭上產業新趨勢下，股價行情可望有堅實基本面作為基礎，近周持續吸引市場資金投入，投資人可留意相關權證的投資機會。

信驊因白牌伺服器產業成長明確，加上邊緣運算、交換器、硬碟等業務貢獻，全年整體BMC出貨量有望年增逾一成，營運動能持續看佳。

信驊去年第3季伺服器產業面臨庫存調整壓力，第3季營收季減幅度超過兩成，但信驊公告去年12月營收達2.8億元，月增23%、年增6%，優於市場預期；去年第4季營收季減約5%，低於原先推估的季減15%，顯示產業有回溫的現象。

法人認為，BMC晶片出貨在去年第4季止跌回溫，隨著雲端市場快速調整，以及部分客戶拉高BMC晶片庫存，信驊今年首季營收有望看增一成；以全年來看，亞馬遜等主要客戶出貨仍維持年成長的態勢，預估整體BMC將成長15%以上。

祥碩在USB、SATA與PCIe產業居領先地位，掌握住高性能PC與大陸半導體在地化的契機，看好其產品能見度已經延伸到2022年，且持續強化獲利能力。

法人分析，市場跟隨蘋果腳步，非x86架構CPU成長契機浮現，其次，USB 4與PCIe Gen 4介面的packet switch採用率提升，驅動內含價值與市場規模提升，再來，大陸CPU在地化的趨勢帶來商機，在相關利多催化下，祥碩2020~2022年每股純益年複合成長率可望達到四成。

另可留意的是，祥碩本身也和蘋果有成功的合作經驗，有助其PC半導體業務展現穩定成長。在此同時，祥碩也充分受益於超微份額擴張，2016年來相關收入複合成長七成之多。權證發行商建議，看好信驊、祥碩後市的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日四個月以上的權證，參與行情。