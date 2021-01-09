全民權證／雍智 可鎖定價平

雍智科技（6683）2020年12月營收年增46.2%，帶動第4季合併營收年增達63.5%，連三季改寫歷史新高。累計全年合併營收年增達49%，同步改寫歷史新高。

雍智受惠新產品測試需求增加，帶動前段及後段載板需求量增，使去年營運成長動能暢旺。雖然時序步入產業淡季，但第4季營收表現淡季續強，連三季改寫新高。

法人分析，在5G及WiFi 6世代交替商機下，雍智持續布局相關領域的IC測試板及老化測試載板商機，並看好智慧電視系統單晶片相關IC測試板接單，此外，電源管理、射頻等IC老化測試載板等訂單亦同步看旺。

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