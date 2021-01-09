快訊

強寒流影響到明晨 吳德榮：下周又有兩波冷空氣

拜登：川普不參加就職典禮是好事 歡迎潘斯出席

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全民權證／雍智 可鎖定價平

經濟日報 / 記者黃力整理

雍智科技（6683）2020年12月營收年增46.2%，帶動第4季合併營收年增達63.5%，連三季改寫歷史新高。累計全年合併營收年增達49%，同步改寫歷史新高。

雍智受惠新產品測試需求增加，帶動前段及後段載板需求量增，使去年營運成長動能暢旺。雖然時序步入產業淡季，但第4季營收表現淡季續強，連三季改寫新高。

法人分析，在5G及WiFi 6世代交替商機下，雍智持續布局相關領域的IC測試板及老化測試載板商機，並看好智慧電視系統單晶片相關IC測試板接單，此外，電源管理、射頻等IC老化測試載板等訂單亦同步看旺。

看好個股後市營運的投資人，可布局距離到期日60天以上、價平附近的權證，短線操作。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

延伸閱讀

友達去年12月合併營收289億 年增39.3%

群創去年12月合併營收270億元 年增22.4%

群創光電12月自結合併營收 較前年同期增22.4%

東陽去年自結合併營收173.2億元 年減19.87％

相關新聞

全民權證／南電 挑價內外15%

南電（8046）公布去年12月營收37.3億元，受惠ABF需求續旺、同業火災等因素，年成長23％，月成長2％，高於法人預...

全民權證／強茂 優選逾100天

強茂（2481）因產業供需狀況吃緊，產品進入漲價循環，且強茂營運體質持續優化，產品拓展至高階，持續擴張市占率；法人看好今...

全民權證／雍智 可鎖定價平

雍智科技（6683）2020年12月營收年增46.2%，帶動第4季合併營收年增達63.5%，連三季改寫歷史新高。累計全年...

最牛一輪／信邦績優 群益04叫好

信邦（3023）受惠於綠色能源長期發展，持續擴大智能能源產品，在電動自行車方面，法人預測2021年的出貨量將年成長86%...

信驊、祥碩認購聚光

台股昨（8）日持續創高，高價股持續扮演盤面多方領頭羊，信驊（5274）、祥碩（5269）各擁技術優勢，在後市搭上產業新趨...

台達電、微星 四檔俏

台達電（2308）及微星（2377）展望受到法人肯定，因為產品可望持續受到市場需求增加的帶動，今年公司業績可望增加。權證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。