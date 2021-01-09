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全民權證／強茂 優選逾100天

經濟日報 / 記者廖賢龍整理

強茂（2481）因產業供需狀況吃緊，產品進入漲價循環，且強茂營運體質持續優化，產品拓展至高階，持續擴張市占率；法人看好今年的業績表現。

法人表示，強茂今年第1季逐步反映價格，將使營運淡季不淡；國際大廠紛紛調整產品售價，強茂跟著調整價格，有助於推升獲利率。目前晶圓代工吃緊，成本有所調整，所幸在需求方面，車市回溫速度快，且其餘POWER應用的需求仍維持高檔，強茂將部分成本逐步反映給下游客戶。

據報告顯示，去年底因為整體需求快速回溫以及下游廠商庫存不足，各家大廠紛紛漲價。

看好後市的投資人，可布局價外15%以內，有效天期在100天以上的權證。（統一綜合證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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