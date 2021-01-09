全民權證／南電 挑價內外15%

南電（8046）公布去年12月營收37.3億元，受惠ABF需求續旺、同業火災等因素，年成長23％，月成長2％，高於法人預期，去年第4季每股獲利也將高於預期，法人認為，股價有表現空間。

儘管南電今年第1季營收可能衰退，但ABF因新增產能有限及AMD、Nvidia和Xilinx等其他晶片廠需求暢旺，供貨將持續吃緊，加上競爭同業廠房受損，恢復生產尚需時間，整體而言，預估今年ABF報價將上漲10％，BT將漲價5％；產品分別占南電營收45％和30％，在同類股中應是受惠最多。

權證發行商表示，看好南電後市的投資人可挑選價內外15%以內的長天期權證商品，例如南電兆豐06購01（078843），靈活操作。（兆豐證券提供）

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