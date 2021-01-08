快訊

台股開盤漲151點續創新高 台積電衝到580元

昨煽動衝國會 川普今承諾確保平穩有序交接政權

台指期開盤150點 台積期貨大漲12元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台積電。報系資料照
台積電。報系資料照

台指期今(8)日開盤15,376點，上漲150點。台積期貨近月合約開盤578元，上漲12元。

昨日美股四大指數漲幅介於0.69%~3.86%之間。其中，科技股表現亮，APPLE、FB、GOOGLE、INTEL、美光、高通上漲超過2%。台積電ADR上漲5.03 %、聯電ADR上漲1.90%。

統一期貨表示，昨日外資現貨買超164億，期貨部分減少1,666口，淨空單-12,796口，十大交易人與特定法人合計賣出1,131口。週選支撐與壓力區落在14,800至15,400之間，P/C Ratio升至1.54，整體籌碼中性偏多看待。

統一期貨說，喬治亞州進行參議院補選，民主黨有望拿下兩個席次，拜登完全執政機率高，將有利拜登政策推行。市場樂觀情緒高漲，可望帶動大盤持續走揚，建議投資人偏多思考。

期貨 台積電

延伸閱讀

力挺川普翻盤未果 獨派川粉終於承認拜登當選

傳拜登挑羅德島州長掌商務部 波士頓市長接勞工部

確認拜登當選 股指同創新高

若川普不立刻下台 恐遭國會二度彈劾

相關新聞

台指期開盤150點 台積期貨大漲12元

台指期今(8)日開盤15,376點，上漲150點。台積期貨近月合約開盤578元，上漲12元。

期貨商論壇／台積期 逢回加碼

台股站上15,000點後高檔震盪加劇，6日出現超過5,000億元史上最大量，在外資沒有買超下，買盤仍能挺上來，主因是內資...

期貨商論壇／原油期 下檔有撐

受新冠肺炎變種病毒影響，英國與美國多地重新實施嚴格防疫措施，先前對疫苗上市後全球原油需求回升程度恐不如預期。即便如此，O...

台指期 短線格局偏多

股期雙市昨（7）日開高走低後指數齊步再創新高，飛越萬五（15,000點）大關；分析師表示，現階段期現貨轉為正價差，外資淨...

全民權證／台化 押逾四個月

去（2020）年11月以來，台塑四寶之一的台化（1326），在外資積極買超加持下，股價走出一波強勁的多頭攻勢，昨（7）日...

全民權證／鈊象 瞄準價外15%

遊戲股王鈊象（3293）去年12月營收攀高至8.1億元，締造歷史新猷，月增9.3%，年增41.3%，法人看好寒假旺季即將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。