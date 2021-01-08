台指期開盤150點 台積期貨大漲12元
台指期今(8)日開盤15,376點，上漲150點。台積期貨近月合約開盤578元，上漲12元。
昨日美股四大指數漲幅介於0.69%~3.86%之間。其中，科技股表現亮，APPLE、FB、GOOGLE、INTEL、美光、高通上漲超過2%。台積電ADR上漲5.03 %、聯電ADR上漲1.90%。
統一期貨表示，昨日外資現貨買超164億，期貨部分減少1,666口，淨空單-12,796口，十大交易人與特定法人合計賣出1,131口。週選支撐與壓力區落在14,800至15,400之間，P/C Ratio升至1.54，整體籌碼中性偏多看待。
統一期貨說，喬治亞州進行參議院補選，民主黨有望拿下兩個席次，拜登完全執政機率高，將有利拜登政策推行。市場樂觀情緒高漲，可望帶動大盤持續走揚，建議投資人偏多思考。
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