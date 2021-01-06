快訊

我新冠肺炎境外移入個案再增2例 陳時中14：10說明

新塗裝貨機首航香港傳遭打壓喊卡 華航回應了

台指期開漲72點 台積期貨開漲2元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期今(6)日開盤15,048點，上漲72點。台積期貨近月合約開盤545元，上漲2元。

昨日美股四大指數上漲，漲幅介於0.55至1.94％，APPLE上漲1.24%，TESLA上漲0.73%，台積電ADR上漲0.96%。

統一期貨表示，昨日外資現貨買超26億，期貨部分減少705口，淨空單-10,925口，十大交易人與特定法人合計買進1,413口。週選支撐與壓力區落在14,700至15,200之間，P/C Ratio升至1.47，整體籌碼中性偏多看待。

新台幣維持強勁走勢，資金行情延燒，在台積電、鴻海、聯發科等權值股表現強勁，加上結合P/C ratio已是接近1.5的高水位，選擇權籌碼偏多，建議投資人持股續抱，偏多看待。

台積電 期貨

延伸閱讀

期貨商論壇／創意期 分批布局

台指期 還有高點可期

台指期夜盤高檔震盪 再戰15,000關卡

護國神山台積電 寫下善化小鎮驚奇

相關新聞

富邦期貨：台股偏多趨勢未變

富邦期貨表示，新台幣匯率再度強升，使得台股在熱錢湧入下，上演元月行情效應，資金持續聚焦具有漲價題材及今年營運成長可期族群...

去年權證交易 突破5,000億

證交所公布2020年權證交易統計，受惠去年12月台股爆量，權證單月買賣總額突破500億、達到502億元，月增15%，累積...

全民權證／台積電 挑逾90天

台積電（2330）昨（5）日尾盤奮力一振，股價上漲6元，收在542元，再創歷史新高價，同步帶動台股衝上「萬五」。權證發行...

全民權證／世芯 兩檔有潛利

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯-KY（3661）近期股價表現強勢，受惠內資連日偏多布局，昨（5）日股價續漲6....

全民權證／日月光 優選價平

日月光投控（3711）去年10月和11月營收優於預期，全季營收有望季增逾一成、年增約逾二成，在利潤率方面，由於打線封裝漲...

敬鵬、同欣電 認購火

台股中的電動汽車概念股在特斯拉交車量和股價創高，鴻海集團也成立大平台，轉身要攻這一市場，加上美國蘋果的Apple Car傳聞連連，是近期市場的焦點，投資人可留意相關個股連結權證的投資機會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。