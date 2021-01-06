台指期開漲72點 台積期貨開漲2元

台股中的電動汽車概念股在特斯拉交車量和股價創高，鴻海集團也成立大平台，轉身要攻這一市場，加上美國蘋果的Apple Car傳聞連連，是近期市場的焦點，投資人可留意相關個股連結權證的投資機會。

2021-01-06 00:35