台指期開漲72點 台積期貨開漲2元
台指期今(6)日開盤15,048點，上漲72點。台積期貨近月合約開盤545元，上漲2元。
昨日美股四大指數上漲，漲幅介於0.55至1.94％，APPLE上漲1.24%，TESLA上漲0.73%，台積電ADR上漲0.96%。
統一期貨表示，昨日外資現貨買超26億，期貨部分減少705口，淨空單-10,925口，十大交易人與特定法人合計買進1,413口。週選支撐與壓力區落在14,700至15,200之間，P/C Ratio升至1.47，整體籌碼中性偏多看待。
新台幣維持強勁走勢，資金行情延燒，在台積電、鴻海、聯發科等權值股表現強勁，加上結合P/C ratio已是接近1.5的高水位，選擇權籌碼偏多，建議投資人持股續抱，偏多看待。
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