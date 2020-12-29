台股開高走低 跌11點收14,472點

台股今（29）日開高走低，早盤在美股三大指數創下歷史新高激勵下，指數續改寫新高紀錄，一度來到14,547點，不過盤中隨著逢高了結壓力出籠，指數震盪翻黑，終場下跌11.02點，收在14,472.05點，指數並未回測5日均線，成交量達2,863.1億元，明顯放大量。

美國期貨電子盤持續走揚，不過今日亞洲股要股市多呈現下跌，僅日股維持紅盤；觀察台股今日表現，資金轉向運輸類股，成交比重達22%，電子股受到費城半導體指數下跌影響下，今日呈現疲軟走勢，電子權值股如：鴻海（2317）、聯發科（2454）、聯電（2303）、大立光（3008）等紛紛震盪走跌，台積電（2330）收在平盤，面板及記憶體股也多呈現下跌。

今日的交投重心貨櫃股，走勢有如搭上海盜船，長榮（2603）高居上市櫃成交量之冠，今日繳出87.9萬張天量，早盤一度攻上漲停價位40.4元，盤中震盪翻黑，終場收漲4.3%、陽明（2609）也爆出31.5張巨量，早盤攻上漲停價位27.9元，盤中回測平盤後買單再度進場拉抬，終場收在漲停價位。

展望後市，法人認為，儘管連兩周外資休假，進出動作不大，但台幣升值壓力大，熱錢不斷湧入股市，加上很多傳統產業在漲價的帶動下，包括：航運、鋼鐵、紡織、塑化買盤不停，全面噴出也激勵大盤往上挑戰14,500點新高，而電子族群也維繫人氣，目前市場也未出現過度激情，短期指數守住月線14,200，再挑戰14,500~14,800點。