群益期成功註冊「奈米金」商標 搶占小資族市場

群益期貨（6024）為了讓更多小資投資人可以參與黃金市場，於109年5月份發行黃金的差價契約(CFD)商品，其商品規格微小，最小單位為1盎司，為目前黃金期貨(100盎司)規格百分之一，取名為「奈米金」，也就是只要不到100美元的資金，就可以交易黃金的投資，群益期貨於今年提出「奈米金」文字商標申請，並於12月正式註冊成功。

「奈米金」的商標申請為群益期貨邁向商品自主研發設計的第一步，於成功註冊「奈米金」後同時也申請「奈米油」商標，群益期貨孫天山董事長表示：「群益期貨未來將持續提供更多奈米系列商品，讓更多台灣年輕族、首投族、小資族可以更輕鬆、更便利的參與全球市場投資，並向主管機關積極爭取明年度開放更多可承做商品，領先業界成為首家上線商品之期貨商」。

現階段台灣市場投資黃金的主要管道有四個：黃金存摺、黃金ETF、黃金期貨及實體黃金等，其中黃金存摺有多達100多萬的開戶數，黃金ETF(00635U、00708L、00674R)超過1萬名投資人，現貨實體黃金買氣熱絡更是普及一般民眾，黃金市場存在許多投資人，倘若投資人懂得利用「奈米金」做更有效率的投資，未來將迎來一批購買「奈米金」的熱潮！

「奈米金」商品四大特色，一、商品規格彈性，最小交易僅需1盎司，實質約不到台幣3,000即可進行買賣；二、交易時間彈性，交易時間23小時，涵蓋歐美主要交易時段；三、無到期日，資金足夠則可長期持有，無須進行轉倉；四、雙向交易，可以先賣後買，亦可先買後賣。「奈米金」完勝黃金存摺，不僅擁有更長的可交易時段，也可靈活調整投資趨勢，更有較為優惠之交易成本，奈米金的交易成本只要黃金存摺四十分之一。

群益期貨為讓更多小資投資人參與「奈米金」市場，於110年1月1日起至新春期間2月27日舉辦歡慶活動，只要於群益期貨開立「槓桿保證金」專戶，於活動期間累積交易「奈米金」、「奈米油」商品滿5手，即加碼贈送特製金塊造型USB隨身碟乙份。活動網頁，想了解更多奈米金。