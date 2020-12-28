貨櫃運輸股氣勢旺 長榮、萬海權證交易熱絡

貨櫃三雄股價近期漲勢凌厲，投資人勇於追價，包括有發行權證的長榮（2603）及萬海（2615），都有買盤搶進，但因現股漲停，今(28)日認購權證成交金額略微緩和。

今日長榮及萬海的成交金額超過4千萬元，長榮相較上周五(28)日成交1億元已略為下降，主要是長榮盤中鎖上漲停板，投資人也不敢積極再買權證。萬海今日認購權證成交金額為4千萬餘元，相較於上周五的差異不大。

長榮及萬海的認售成交金額則明顯降低，長榮及萬海成交金額各超過200萬元，已經比上周五降低許多，長榮上周五認售金額達到690萬元，今日午盤則為220萬左右。

目前航運氣勢旺，融資券增加也引發多空對峙，部分投資人操作權證，企圖以槓桿效應來爭取獲利，但分析師說，這類股票漲跌幅度很大，須留意資金控管的風險部位。