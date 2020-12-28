投資人勇於追價多頭指標股權證 離岸風電認購權證量增

今日台股再創新高，投資人也積極介入權證，盤中權證占大盤曾達1%，雖然航運股強勢表現，但因為長榮（2603）、萬海（2615）紛紛鎖漲停，所以，買盤轉向電子指標股，認購權證成交金額明顯增加者有華邦電（2344）、聯發科（2454）、旺宏（2337）及群創（3481）等股。

統計今日午盤左右的權證交易，成交金額排名前段班者有：鴻海（2317）、華邦電、聯發科、群創、旺宏、台積電（2330）、聯電（2303）、長榮、晶豪科（3006）及友達（2409）等股。

認售權證成交金額明顯增加者有：華邦電、大立光（3008）、 世紀鋼（9958）、上緯投控（3708）、祥碩（5269）、旺宏及奇鋐（3017）等股。

權證發行商表示，從認購與認售權證的成交金額狀況，可看出投資人仍積極偏多，雖然偏空卻不敢過於持有較多部位，以免遭到軋空。